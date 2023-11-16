العالم اليوم - "ميتسوي" اليابانية تشتري حصة في هذه الشركة المصرية

انتم الان تتابعون خبر "ميتسوي" اليابانية تشتري حصة في هذه الشركة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - قالت شركة التجارة اليابانية "ميتسوي اند كو"، الخميس، إنها اشترت حصة في شركة الوادي للدواجن، وهي شركة لإنتاج الدجاج الذي يربى لإنتاج كمية لحم بالأساس، في مصر وتشارك أيضا في تصنيع وبيع وشراء حبوب العلف وذلك لتوسيع أعمالها في هذا المجال.

وأضافت "ميتسوي" أنها ترغب من خلال الاستثمار في الوادي في توسيع نطاق نشاطها الخاص بالدجاج في مصر، التي تعد من أكبر الأسواق في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ولم تكشف "ميتسوي" عن الحصة التي اشترتها أو السعر لكنها قالت إن شركة الوادي القابضة ستصبح شركة مرتبطة بها.

وفي أغسطس، وافقت "ميتسوي" على استثمار 360 مليون دولار في شركة لاستزراع الجمبري بالإكوادور لتعزيز دورها في القطاع واستيعاب طلب المستهلكين المتزايد على الأغذية الغنية بالبروتين.

وفي سياق منفصل، كانت الحكومة المصرية قد وقعت، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزما، مع شركة "غلوبال أوتو"، بهدف تصنيع السيارات محليا، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن إعطاء حوافز للشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة.

وذكر البيان أن الأطراف الممثلة للحكومة التي وقعت على الاتفاق الإطاري الملزم تشمل كل من "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.