نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجتمع محكمة العدل الدولية في جلسات استماع اليوم وغدًا لنظر طلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وأعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أنّها ستستمع إلى المرافعات المقدمة من جنوب إفريقيا يوم الخميس، ومن إسرائيل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

في يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع قتل المدنيين في غزة، لكنها لم تدعو إلى وقف إطلاق النار، مما أدى إلى خيبة أمل الفلسطينيين.

جنوب إفريقيا عادت في 10 مايو للمحكمة للمطالبة بإجراءات إضافية نتيجة للهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح، حيث أكدت أنّ هذا الهجوم يشكل خطرًا كبيرًا على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة.

من المتوقع أن تستغرق محكمة العدل الدولية بعض الوقت للتداول قبل اتخاذ القرار، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق لا يزال واضحًا.

يجب أن يتخذ القرار التدابير المؤقتة لمنع تفاقم الوضع أثناء سير القضية، على الرغم من أنه لن يكون بمثابة حكم على ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية.

يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ ما يقرب من 600 ألف شخص فروا من رفح، بما في ذلك نحو 150 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المراكز الحضرية في جنوب قطاع غزة.