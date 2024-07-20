الجهاد تدين العدوان الصهيوني على الشعب اليمني
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الصهيوني على الشعب اليمني والذي استهدف منشآت مدنية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى.. مؤكدة أن الكيان المجرم يشكل خطراً على جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية.
وقالت الحركة في بيان لها مساء السبت: إن العدوان الصهيوني لم يكن ليتم لولا الدعم الغربي السافر للكيان المجرم وعلى رأسه الدعم الأمريكي والبريطاني.
كما أدانت بشدة الحكومات التي سمحت لطائرات العدوان الصهيوني بالمرور في أجوائها لتنفيذ الجريمة.. مؤكدة ان الهمجية الصهيونية لن تثني الشعب اليمني عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأشادت الجهاد الإسلامي بمقاومة الشعب اليمني ومواقفه المشرفة وتضحياته في مساندة الشعب الفلسطيني.
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