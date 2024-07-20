نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية "الذراع الطويلة"..لحظة استهداف إسرائيل لليمن بـ20 مقاتلة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مقاتلات إسرائيلية، في مساء السبت، من قاعدة كيريا في تل أبيب مصحوبة بطائرة تزويد وقود في رحلة طويلة تبعد نحو 1700 كيلومتر لإسقاط عشرات الصواريخ على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن في مهمة أطلق عليها "اليد الطويلة"، والمهمة هي: ترميم قدرة الردع الإسرائيلية ووضع رسالة صغيرة مسجلة بعلم الوصول إلى الإيرانيين.

وأكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك غداة تبني هؤلاء المتمردين هجوما بمسيرة اسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب.

وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات (اسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة".

وأوضح أن المقاتلات المشاركة في الغارة على اليمن من طراز إف 15.

لحظة استهداق مواقع الحوثيين

أظهر مقطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القصف استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.



20 مقاتلة إسرائيلية في مهمة لقصف اليمن

كان يمكن للإسرائيليين استخدام طائرات من دون طيار من طراز حيرون-تي بي (تسمى أيتان أيضا) ويبغ مداها 4000 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ المهمة، لكن القادة في إسرائيل فضلوا القيام بعرض جوي عبر سرب مكون من 20 مقاتلة من طراز F-15I Ra'am، مع قدرات التزود بالوقود لتوجيه الضربة لخزانات وقود في ميناء الحديدة وبعض البنى التحتية.

وبالمقارنة، تبلغ المسافة من قاعدة كيريا في تل أبيب والعاصمة الإيرانية طهران نحو 1500 كيومترا، مما يعطي انطباعا بأن الإسرائيليين أرادوا أن يقولوا لإيران أن ذراعنا الطويلة ليست بعيدة عنكم.

وزير الدفاع الإسرائيلية أكد على الرسالة عندما خرج بتصريح واضح: "إن الحريق المشتعل الآن في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا الأمر له آثار واضحة".

وأضاف: "لقد غادرت للتو مقر القوات الجوية حيث مكثت مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية في أعقاب الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من دولة إسرائيل. "

"إن دماء المواطنين الإسرائيليين لها ثمن، وهي ليست هدرًا، ونحن نعلم أنه اليوم في لبنان وغزة واليمن وأيضًا في أماكن أخرى، إذا تجرأوا على مهاجمتنا فإن النتيجة ستكون نفسها".