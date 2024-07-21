نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في إيلات، في وقت توعدت فيه حركة مليشيات الحوثي بـ "الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

ونشرت منصات إخبارية عبرية على تلجرام مفطع فيديو لصاروه اعتراضي في إيلات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يفحص تقارير عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات.

ويأتي هذا الحدث وسط حالة من الخوف والترقب في الشارع الإسرائيلي بعد الغارات التي نفذها الجيش ضد أهداف في اليمن مساء اليوم.

الخوف والترقب من الساعات القادمة، أكدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر صرحت بأن سلاح الجو والبحرية الإسرائيليين عززا استنفارهما تحسبا لرد محتمل من اليمن عقب قصف استهدف مدينة الحديدة اليمنية.

كما أن البيانات الحوثية المتتالية وتوعدها بالرد على القصف الإسرائيلي تزيد الوضع حدة، حيث أكد أنصار الله في اليمن أن "الرد أمر لا مفر منه" وأن "إسرائيل ستدفع الثمن" والتصعيد سيقابله تصعيد.

وبالتزامن مع البيانات الحوثية، أصدر حزب الله اللبناني بيانا أكد فيه أن خطوة إسرائيل "الحمقاء" بقصف اليمن إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالمنطقة برمتها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة دون طيار استهدف تل أبيب يوم الجمعة أعلنت الجماعة المسؤولية عنه.