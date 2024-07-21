مفتي عُمان يدعو إلى مؤازرة ونُصرة اليمن
دعا مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، جميع المسلمين إلى مؤازرة ونُصرة اليمن بعد العدوان الصهيوني على مدينة الحديدة.
وقال الشيخ الخليلي، في بيان له تعليقا على الغارات الصهيونية على الحديدة، نشره على حسابه بمنصة "إكس" مساء اليوم السبت: "فوجئنا بالعدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق بسبب موقفه في نصرة الحق في الأرض المحتلة".
وأضاف مفتي سلطنة عمان في بيانه: إن "على المسلمين جميعا أن يؤازروا أشقاءهم اليمنيين وينصروهم؛ إذ هو عدوان على الجميع".
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