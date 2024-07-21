العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تقصف مستودع ذخيرة لحزب الله جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 12:24 صباحاً - نفذت إسرائيل، اليوم السبت، غارات استهدفت مستودعات للذخيرة خاصة بحزب الله، جنوبي لبنان.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لـ"رويترز" إن إسرائيل نفذت في وقت متأخر اليوم السبت، غارات على مستودعات ذخيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في جنوب لبنان.

وأدت الغارات على بلدة عدلون، على بعد 40 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إلى سلسلة من الانفجارات المدوية سمعها شهود في جميع أنحاء الجنوب اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن هناك إصابات بين المدنيين في قصف إسرائيلي على قرية عدلون بقضاء صيدا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للضربات الإسرائلية التي استهدفت جنوب لبنان.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ على مواقع إسرائيلية السبت ردا على ضربة أدت إلى إصابة مدنيين في جنوب لبنان وردا على سقوط ضحايا في غزة.

وعلى إثر ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة بعد سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان.

تبادل القصف

في وقت سابق السبت، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن مواطنين سوريين، بينهم أطفال، أصيبوا بعد أن استهدفت "مسيرة معادية سيارة رباعية الدفع فارغة" بالقرب من خيمتهم، على بعد أقل من أربعة كيلومترات من الحدود.

وقال الطبيب مؤنس كلاكش الذي يرأس مستشفى مرجعيون الحكومي، إن امرأة وأطفالها الثلاثة، اثنان منهم قاصران، أدخلوا إلى المستشفى لإصابتهم بشظايا بعد الغارة خارج بلدة برج الملوك.

وأعلن حزب الله لاحقا أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على دفنا، وهي منطقة في شمال إسرائيل قال الحزب إنه استهدفها للمرة الأولى "ردا على الاعتداء على المدنيين".

ويتبادل حزب الله القصف بشكل شبه يومي مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. في قطاع غزة.