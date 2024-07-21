نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: سأعيد السلام من خلال القوة.. ولو كنت رئيسًا ما حدث هجوم 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب حديث، أنه يعتزم إعادة السلام من خلال القوة إذا عاد إلى منصب الرئاسة. شدد ترامب على أن إدارته ستتبنى سياسة الردع العسكري القوي لضمان استقرار الأمن العالمي ومنع حدوث الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحت قيادته ستكون حازمة في مواجهة التهديدات الأمنية. وتأتي تصريحاته في سياق وعوده المستمرة بإعادة بناء الجيش الأمريكي وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

وأضاف ترامب أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان رئيسًا للولايات المتحدة. وأشار إلى أن سياسته الصارمة في التعامل مع الجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب كانت ستمنع وقوع مثل هذه الأحداث.

وأكد ترامب على أهمية القيادة القوية والحاسمة في البيت الأبيض لضمان حماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات الخارجية. تصريحات ترامب تعكس رؤيته للسياسة الخارجية التي تعتمد على القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق السلام والأمن الدولي.