عاجل - حملة دونالد ترامب: تستعد لشن هجوم إعلامي مكثف يستهدف كامالا هاريس

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حملة دونالد ترامب الانتخابية تستعد لشن هجوم إعلامي مكثف يستهدف كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وذلك في إطار استعداداتها لاحتمال تخلي بايدن عن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأتي هذه الاستعدادات وسط تكهنات متزايدة حول صحة بايدن وقدرته على خوض حملة انتخابية جديدة، مما يجعل هاريس مرشحة محتملة للحزب الديمقراطي. وتركز حملة ترامب على تسليط الضوء على أداء هاريس خلال فترة توليها منصب نائبة الرئيس، مع التركيز على قضايا الهجرة، والسياسة الخارجية، والتحديات الداخلية التي تواجه الإدارة الحالية.

وتهدف حملة ترامب إلى رسم صورة سلبية لهاريس بين الناخبين، والتشكيك في قدرتها على قيادة البلاد في حال غياب بايدن عن السباق الرئاسي. هذا الهجوم المتوقع يعكس استراتيجيات الحملة الانتخابية لترامب التي تعتمد على الهجمات المباشرة والتشكيك في كفاءة المنافسين السياسيين، في محاولة لتعزيز موقفه وجذب الناخبين الجمهوريين والمستقلين على حد سواء.