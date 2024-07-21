‏وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.