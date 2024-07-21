‏وسائل إعلام تركية: أردوغان يقول إن فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية قد يدعم قطاع الدفاع التركي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية قد يدعم قطاع الدفاع التركي.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.