سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على اليمنأدانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي الآثم على اليمن.. مُحذرة من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية، التي تهدف إلى جرّ المنطقة إلى مواجهة شاملة لن تحمد عقباها.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها الأحد: "صعد كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس من اعتداءاته السافرة في المنطقة، التي كان من ضمنها العدوان على اليمن الشقيق، وذلك عبر استهداف عدة منشآت مدنية ارتقى جراءها عدد من الشهداء وعشرات المصابين".

وأضاف البيان: إن الجمهورية العربية السورية إذ تُدين بشدة هذا الاعتداء الآثم، فإنها تعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني، وتعتبر هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية دليلاً على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد تسعة أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين.

وتابع: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن الكيان الصهيوني يعتقد واهماً بأن هذه الممارسات الإجرامية على اليمن الشقيق، ستوقفه عن مساندته للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

وختمت الخارجية السورية بيانها بالقول: "تجدد الجمهورية العربية السورية تحذيرها من التداعيات الخطيرة لكل تلك الاعتداءات الإسرائيلية، التي تهدف إلى جرّ منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى مواجهة شاملة لن تحمد عقباها، وتدعو إلى تدخل دولي عاجل للجم رعونة قادة هذا الكيان الغاصب وداعميهم".