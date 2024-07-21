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وزير الدفاع الإسرائيلي يسمح باستخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية للقضاء على المسلحين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، إزالة القيود على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، وإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي "للقضاء" على الكتائب المسلحة فيها.

وقال غالانت: "أصدرنا أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة بالضفة الغربية".

وأضاف: "قمت أيضا بإزالة القيود على استخدام المسيرات العسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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