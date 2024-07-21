نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعر بها سكان درنة.. هزة أرضية بقوة 5.3 ريختر تضرب شمال شرق ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يوم الأحد تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم في منطقة ساحل الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا.

وقال المركز في بيان إن "محطات الرصد الزلزالي العالمية رصدت المركز السطحي لهذه الهزة التي وقعت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت ليبيا على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال مدينة درنة وبعمق 31 كم".

وأشار المركز إلى أن منطقة سواحل الجبل الأخضر تتميز بنشاط زلزالي ملحوظ بسبب وقوعها بالقرب من منطقة التقاء الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسيوية، مما يجعلها عرضة لهزات أرضية مستمرة