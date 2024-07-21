الخدمة السرية الأمريكية ستواصل توظيف النساء رغم الانتقادات عقب محاولة اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - جاء في بيان مشترك عن رؤساء هيئات أمنية أمريكية مختصة أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي سيواصل توظيف النساء رغم الانتقادات التي أعقبت محاولة اغتيال دونالد ترامب.

وجاء في البيان الذي وقعه، من بين آخرين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ورئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل: "نحن في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وهي أكبر مؤسسة لحماية وتطبيق القانون في الحكومة الفيدرالية، سنواصل بكل فخر تجنيد النساء في صفوف الهيئات الأمنية في بلادنا ".

ويشار إلى أن جهاز الخدمة السرية، يدخل ضمن هياكل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وشدد البيان على أنه "بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، أدلى بعض الأشخاص بتصريحات علنية تشكك في وجود المرأة في أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك الخدمة السرية الأمريكية، وهذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ومسيئة".

في يوم السبت الموافق لـ13 يوليو، أصيب ترامب برصاصة في الأذن خلال تجمع انتخابي جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا، وتمكن عناصر الخدمة السرية الأمريكية على إثره من قتل المهاجم