العالم اليوم - المملكة القابضة تتفق مع شركتين لتأسيس صندوق بـ6.8 مليار ريال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 07:21 مساءً - وقعت شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية اتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال (1.81 مليار دولار) للاستحواذ على صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية المملوكة حاليا بالكامل لشركة جدة الاقتصادية.

وقالت شركة المملكة القابضة في بيان لـلسوق السعودي، الأحد، إن التحالف في الصندوق الجديد سيضم شركة المملكة القابضة و شركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية. وأضافت بأن شركة المملكة القابضة ستمتلك ما نسبته 40 بالمئة من الصندوق الجديد.

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