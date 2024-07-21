ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 162
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 162 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي معتصم محمود غراب".
وأوضح أن "غراب يعمل صحفياً منذ سنوات في عدة وسائل إعلام، اُستشهد في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة"
من جانبها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان، إن “الاحتلال مستمر في مسلسل استهداف منازل الصحفيين بالتدمير وقتل عائلاتهم، الذي طال عشرات المنازل المأهولة مما تسبب باستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين في قطاع غزة”.
وأكدت النقابة، أن 1500 صحفي يعملون في قطاع غزة باتوا نازحين، ومعظمهم يعملون في المراكز المنتشرة في المستشفيات ومراكز الإيواء، ورغم ذلك لا يزال الاحتلال يستهدفهم بشكل مباشر أثناء تأديتهم لمهامهم ورسالتهم المهنية والإنسانية.
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