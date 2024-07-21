عُمان تدين العدوان الصهيوني على اليمن

عُمان تدين العدوان الصهيوني على اليمنأدانت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، الاعتداءات العسكرية الصهيونية على الجمهورية اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها: إن العدوان الصهيوني على اليمن يمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات، وتحقيق السلام المنشود وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الصهيوني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة لمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته؛ لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرّك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشددت الخارجية العمانية في بيانها على ضرورة وأهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع، والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.