نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايدن يعلن تنحيه عن الترشح للانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024. وأكد بايدن في بيان نشره على صفحته على منصة "إكس" أن قراره جاء بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، حيث أشار إلى إنجازاته خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية مثل تعزيز الاقتصاد الأمريكي، والاستثمارات في البنية التحتية، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الديمقراطية.

بايدن أوضح أن قراره يصب في مصلحة حزبه والبلاد، وأعرب عن شكره لجميع من عملوا على إعادة انتخابه، وخص بالشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على شراكتها في العمل. وأضاف أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.