رسميًا.. بايدن يقرر التنحي عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بعدم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يعيد تشكيل الساحة السياسية الأمريكية بشكل كبير.

ويأتي هذا القرار في وقت يشتد فيه الصراع بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

بايدن يقرر التنحي عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

بايدن يتنحى عن الانتخابات الأمريكية

في خطاب ألقاه مساء الأحد، صرّح بايدن قائلًا: "أرى أن من الأفضل لحزبي وللوطن أن أتنحى عن الترشح، وأن أكرس جهودي كاملةً لأداء مهامي كرئيس خلال الفترة المتبقية من ولايتي"، متابعًا: «كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التقدم الكبير الذي حققته البلاد على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية، مؤكدًا أن أمريكا اليوم تتمتع بأقوى اقتصاد في العالم. وأضاف أن إدارته قامت باستثمارات غير مسبوقة في إعادة بناء الوطن، وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية بتكاليف معقولة لعدد قياسي من الأمريكيين.

بايدن يتخلى عن الرئاسة

وأضاف بايدن: "قمنا بتقديم الرعاية اللازمة لأكثر من مليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة، وأقرينا أول قانون لسلامة الأسلحة منذ ثلاثة عقود. كما عينّا أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي في المحكمة العليا، وأصدرنا أهم تشريع مناخي في تاريخ العالم. أمريكا الآن في أفضل وضع ممكن للقيادة. أدرك تمامًا أن هذا لم يكن ليتحقق بدونكم، يا شعب أمريكا. لقد تغلبنا معًا على جائحة تحدث مرة كل قرن، وعلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. حافظنا على ديمقراطيتنا وحميناها، وأعدنا تنشيط وتعزيز تحالفاتنا العالمية. لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون رئيسكم".

وفي بيان له، أشار إلى أنه رغم نيته السابقة للترشح لإعادة الانتخاب، فإنه يرى أن من الأفضل لحزبه وبلاده أن يتنحى ويركز على أداء مهامه كرئيس لما تبقى من ولايته. وأضاف أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ليقدم تفاصيل أكثر حول قراره.