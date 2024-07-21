عاجل- أبرزهم كامالا هاريس..من هم أبرز المرشحين لخلافة بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية؟

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أحمد جودة - القاهرة - أبرزهم كامالا هاريس ..من هم أبرز المرشحين لخلافة بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة. وقال بايدن في بيان: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي". وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.

ضغوط الديمقراطيين على بايدن



ازدادت الضغوط الديمقراطية على جو بايدن من أجل الانسحاب من الانتخابات الأمريكية، خاصة بعد "المناظرة الكارثية" في 27 يونيو الماضي. وأبلغ الرئيس السابق باراك أوباما حلفاءه بأن طريق بايدن إلى الفوز تقلص إلى حد كبير. كما حذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس بايدن من أن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلس النواب إذا لم يبتعد بايدن عن سباق 2024، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه لا يستطيع هزيمة ترامب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

البدائل المحتملة لبايدن



كامالا هاريس



تحتل نائبة الرئيس كامالا هاريس الخيار الأول لتحل محل بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بينما يحتاج الديمقراطيون إلى اتخاذ قرار سريع والاتفاق على بديل لبايدن بعد انسحابه، يحاول بعض المسؤولين والناشطين الديمقراطيين تجاوز هاريس كخليفة لبايدن والدعوة إلى سباق مفتوح مصغر.

جريتشن ويتمر



تعد حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، أحد الخيارات المطروحة. تمثل ويتمر الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي وهي مدافعة كبيرة عن الحقوق الإنجابية. وتولت منصب حاكمة الولاية لفترتين، وكانت نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية.

#### جافين نيوسوم

يعد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد الخيارات المطروحة، وهو جامع تبرعات كبير للحزب الديمقراطي، إذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

جي بي بريتزكر



يتردد اسم حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، كبديل محتمل لبايدن. تولى منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2022. يتمتع بريتزكر بسجل تقدمي حافل في ما يتعلق بحقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة.

جوش شابيرو



يعد حاكم ولاية بنسلفانيا والمدعي السابق للولاية جوش شابيرو، أحد المرشحين بقوة لخلافة بايدن. انتخب شابيرو لعضوية مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا عام 2005، وفي عام 2017، أصبح المدعي العام للولاية. حصل شابيرو على إشادات واسعة من الديمقراطيين والجمهوريين على طريقة تعامله مع القضايا الحساسة.

تعليق ترامب



علق المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، قائلًا: "إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا وسيتم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا".