العالم اليوم - "شجاع ووطني".. الديمقراطيون يشيدون بقرار بايدن التاريخي

انتم الان تتابعون خبر "شجاع ووطني".. الديمقراطيون يشيدون بقرار بايدن التاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 10:21 مساءً - أشاد عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من الترشح للانتخابات، معتبرين أنه وضع حزبه ومستقبله في المقام الأول.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر إنه: "لم يكن جو بايدن رئيسا عظيما وزعيما تشريعيا فحسب، بل إنه إنسان مذهل حقًا. كان قراره بالطبع صعبًا، لكنه مرة أخرى وضع بلده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول."

وأضاف: "جو، اليوم تظهر أنك وطني حقيقي وأمريكي عظيم."

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر يوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

دعم كامالا هاريس

ومن المتوقع أن يحذو الديمقراطيون الآخرون حذو بايدن ويدعموا كامالا هاريس.

ومع تقديم الرئيس جو بايدن دعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة، يقول مسؤول ديمقراطي كبير لشبكة "سي إن إن" إنه يعتقد أن كبار القادة الآخرين في الحزب سيحذون حذوه.

وقال المسؤول إن الديمقراطيين يمكنهم "استخدام هذه اللحظة لجمع الحزب معًا وإعادة التركيز على التحدي ضد دونالد ترامب".

وقال مسؤول ديمقراطي كبير آخر، كان على اتصال وثيق مع الرئيسة السابقة نانسي بيلوسي وقادة آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الأزمة المتصاعدة، إن المسؤولين المنتخبين الديمقراطيين وآخرين سيتحدون خلف هاريس.

وقال مسؤول ديمقراطي كبير: "سيتحد الناس خلف هاريس. من الذي سيرشح نفسه ضدها؟".

ديمقراطيون يثنون على قرار بايدن

شكرت السناتور تامي بالدوين، الديمقراطية والتي تخوض إعادة انتخابها في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، الرئيس جو بايدن على قراره بعدم السعي لإعادة الانتخاب.

وقالت بالدوين في بيان: "لقد كان شرفا لي العمل مع جو بايدن لتحقيق تغيير حقيقي وملموس للعاملين في ويسكونسن عبر ولايتنا. اليوم، يدفع كبار السن أقل لأسعار الأدوية الموصوفة، ويتم إعادة بناء البنية التحتية في ولايتنا، وملايين الأمريكيين الذين يعانون من حالات سابقة يتمتعون بتغطية صحية بسبب العمل الذي قمنا به معًا."

وأضافت: "خلال كل ذلك، استلهمت من نزاهته والتزامه بالخدمة، وأنا ممتنة للغاية لذلك. شكرًا لك، الرئيس بايدن."

كما شكرت حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمير الرئيس جو بايدن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلانه أنه لن يسعى لإعادة الانتخاب في عام 2024. كما قالت إن دورها في الانتخابات "سيظل كما هو: فعل كل ما بوسعي لانتخاب الديمقراطيين وإيقاف دونالد ترامب."

وكتبت في منشور على منصة "إكس" : "الرئيس بايدن هو خادم عام عظيم يعرف أكثر من أي شخص آخر ما يتطلبه الأمر لهزيمة دونالد ترامب. عمله الرائع في خفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وإصلاح الطرق، وإعادة سلاسل التوريد إلى الوطن، ومعالجة تغير المناخ، وضمان القيادة العالمية لأمريكا على مدى عقود سيظل في التاريخ."

كما أشاد نائب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ديك دوربين، بقرار الرئيس بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، قائلا إنه "دائمًا ما وضع البلاد أولا".

وقال دوربين: "الآن يجب على الحزب الديمقراطي أن يتحد خلف مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب والحفاظ على تقدم أمريكا في الاتجاه الصحيح. سأفعل كل ما في وسعي للمساعدة في هذا الجهد".

بدوره تحدث رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية جيمي هاريسون عن قرار الرئيس جو بايدن بعدم السعي لإعادة الانتخاب في بداية اجتماع مقرر مسبقًا للجنة أوراق الاعتماد في المؤتمر.

وقال هاريسون: "أريد أن أقول هذا على المستوى الشخصي. أنا متأثر بقرار الرئيس. لأن هذا الرئيس، جو بايدن، كان رئيسًا تحولياً، كان قائدًا عظيمًا، هو رجل جيد، رجل نزيه، فعل الكثير لهذا البلد، فعل الكثير ليرانا كأشخاص، ليقدرنا، ليقاتل من أجلنا".

وأضاف: "أنا متأثر، لأنني ما زلت، ما زلت، أدعم بايدن. ما زلت أؤيد رئيسي. وسنتجاوز هذا يا أصدقائي، كما نفعل دائما".