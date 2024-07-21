بيسكوف: أولويتنا تنصب على تحقيق أهداف العملية العسكرية وليس الانتخابات الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن الأولوية الرئيسية لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية وليس نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بيسكوف: "لا يزل هناك 4 أشهر أخرى قبل بدء الانتخابات في الولايات المتحدة، يجب أن تنتبهوا وتشاهدوا ما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف أن "الأولوية بالنسبة لروسيا الاتحادية هي تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، وليس نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة