نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. من المرشح الديمقراطي الأوفر حظا ليخلف بايدن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس جو بايدن إنه لن يسعى لإعادة انتخابه وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس. "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون – حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب.

وقال بايدن في منشور على موقع X: “دعونا نفعل هذا”. وقال إن اختيار هاريس لمنصب نائب الرئيس في عام 2020 “كان أفضل قرار اتخذته”.

واعتبر السياسي الديمقراطي والمبعوث الخاص للرئيس السابق بيل كلينتون لمنطقة الشرق الأوسط ريشارد جودستين، أن هاريس هي المرشحة الوحيدة لخوض السباق الرئاسي بعد انسحاب بايدن.

فرص كامالا هاريس في الرئاسة الأمريكية

فيما يتعلق بفرص كامالا هاريس للترشح للرئاسة في المستقبل، هناك مجموعة من العوامل التي ينبغي النظر فيها:

1. خبرتها السياسية والحكومية المتراكمة:

- كونها سناتورة سابقة وحاليًا نائبة للرئيس، فإن لديها خبرة رفيعة المستوى في الحياة السياسية الفيدرالية.

- هذه الخبرة قد تكون ميزة كبيرة إذا قررت الترشح للرئاسة في المستقبل.

2. شعبيتها والدعم الحزبي:

- تحظى هاريس بشعبية كبيرة داخل الحزب الديمقراطي وهناك دعم واسع لها.

- هذا الدعم الحزبي قد يمنحها ميزة كبيرة في أي سباق رئاسي مستقبلي.

3. التنوع الديموغرافي الذي تمثله:

- باعتبارها أول امرأة سوداء وأول أمريكية آسيوية تشغل منصب نائب الرئيس، فإنها تمثل شريحة كبيرة من الناخبين.

- هذا التنوع قد يكون ميزة كبيرة في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.

4. العوامل السياسية والاقتصادية المتغيرة:

- تعتمد فرصها للترشح على العديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي قد تتغير في المستقبل.

- بالتالي، من الصعب التكهن بشكل قاطع بشأن فرصها المستقبلية.

بشكل عام، تتمتع كامالا هاريس بسيرة ذاتية قوية وتنوع ديموغرافي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على فرصها المستقبلية. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد طموحاتها الرئاسية المستقبلية.

جريتشن ويتمر

فرص المرشحة جريتشن ويتمر



تأتي حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، كأحد الخيارات المطروحة، وتمثل ويتمر الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، وهي مدافعة كبيرة عن الحقوق الإنجابية.

وتولت ويتمر منصب حاكمة الولاية لفترتين، وهي نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية. وفي حملة عام 2022، كانت ويتمر واحدة من 3 أذرع أعطت الديمقراطيين في الولاية المتأرجحة سيطرة كاملة، من خلال الفوز بمقعد الحاكم ومجلسي النواب والشيوخ، لأول مرة منذ 40 عامًا.

وفي عام 2020، أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، محاولة اختطاف ويتمر، على يد مجموعة تنتمي لميليشيا ميشيجان، المشككين في وجود فيروس كورونا والرافضين لقرارها بفرض إجراءات احترازية.

جافين نيوسوم

فرص المرشح جافين نيوسوم

ويعد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو عمدة سان فرانسيسكو السابق الذي خدم لفترتين كنائب حاكم. ويعتبر نيوسوم جامع تبرعات كبير للحزب الديمقراطي، إذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

جي بي بريتزكر

فرص جي بي بريتزكر

تردد اسم حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، كبديل محتمل لبايدن، إذ دخل بريتزكر الحياة السياسية مبكرًا، وتولى منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2022.

واشتهر بريتزكر، الذي ورث ثروة هائلة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار منها سلسلة فنادق حياة، بانتقاداته اللاذعة لترمب.

وظل بريتزكر، وهو جامع تبرعات ديمقراطي بارز، مدافعًا عن استمرار بايدن في السباق، على الرغم من الانقسامات المتزايدة، كما لديه سجل تقدمي حافل في ما يتعلق بحقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة.

وشغلت شقيقته بيني بريتزكر، منصب وزيرة التجارة في عهد باراك أوباما من عام 2013 إلى أوائل عام 2017.

فرص جوش شابيرو

يعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا والمدعي السابق للولاية جوش شابيرو، أحد المرشحين بقوة لخلافة بايدن.

وحصل شابيرو على إشادات واسعة من الديمقراطيين والجمهورين على طريقة تعامله مع حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

انتخب شابيرو لعضوية مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا عام 2005، وفي عام 2017، أصبح المدعي العام للولاية، وتكمن أهمية شابيرو، في قدرته على الحصول على موافقة نسبة كبيرة من الجمهوريين على عمله، في الولاية المتأرجحة، والتي فاز فيها بمنصب الحاكم على خصمه الجمهوري دوج ماستريانو في 2022.

ودافع شابيرو عن بايدن بعد المناظرة، وقال في تصريحات على شبكة CNN: "هذه النتيجة النهائية. لقد خاض بايدن ليلة مناظرة سيئة، لكن ترمب كان رئيسًا سيئًا".