نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذروا..المستحضرات المنزلية الصنع للوقاية من الشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يروج بعض مشاهير شبكات التواصل مقاطع فيديو حققت ملايين المشاهدات عن وصفات واقية من أشعة الشمس "مصنوعة منزليًا"، منها مثلًا ما يقوم على مزج دهن اللحم البقري وزبدة الأفوكادو وشمع العسل.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره وحظيَ بتداول واسع على "تيك توك" حاصدًا أكثر من 430 ألف مشاهدة، قال جيروم تان لمشتركيه من دون أي أساس علمي، إن تناول الأطعمة الطبيعية يتيح للجسم أن "يصنع لنفسه وقايته الخاصة من أشعة الشمس".

وأظهر استطلاع أجراه هذه السنة المعهد الصحي للسرطان في أورلاندو أن نحو واحد من كل 7 بالغين أمريكيين دون سن الخامسة والثلاثين يعتقدون أن الاستخدام اليومي للمستحضرات الواقية أكثر إضرارًا بالصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ورأى نحو ربع المشمولين بالاستطلاع أن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في منع حروق الشمس.

ولاحظ جرّاح الأورام في هذا المعهد الواقع في ولاية فلوريدا راجيش ناير أن "الناس يتبنون الكثير من الأفكار الخطِرة".

هناك عدة مستحضرات منزلية يمكن تحضيرها للوقاية من أشعة الشمس. إليك بعض الطرق البسيطة:

1. كريم الزنك الأكسيد:

- المكونات: زنك أكسيد مسحوق، زيت (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون)، فازلين أو سيليكون.

- طريقة التحضير: امزج الزنك الأكسيد مع الزيت والفازلين/السيليكون لتكوين قوام كريمي.

- طبّق على البشرة قبل التعرض للشمس.

2. كريم الاكاسيا:

- المكونات: أوراق الاكاسيا الطازجة، زيت (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون).

- طريقة التحضير: اهرس أوراق الاكاسيا وامزجها مع الزيت لتكوين خليط كريمي.

- طبّق على البشرة قبل التعرض للشمس.

3. كريم البيكربونات:

- المكونات: بيكربونات الصوديوم، زيت (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون).

- طريقة التحضير: امزج البيكربونات مع الزيت لتكوين خليط كريمي.

- طبّق على البشرة قبل التعرض للشمس.

4. كريم العنب:

- المكونات: عصير العنب الأحمر، زيت (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون).

- طريقة التحضير: امزج عصير العنب مع الزيت لتكوين خليط كريمي.

- طبّق على البشرة قبل التعرض للشمس.

تذكر دائمًا إجراء اختبار تحمل على منطقة صغيرة من البشرة أولًا للتأكد من عدم حدوث تفاعلات جلدية. كما ينصح بإضافة مكونات طبيعية أخرى مثل العسل أو الصبار لزيادة الفعالية. هذه المستحضرات منزلية الصنع يجب استخدامها بالتزامن مع واقي شمس تجاري معتمد.

وبيّن استطلاع آخر أن 75% من الأميركيين يستخدمون مستحضرات الوقاية من الشمس بانتظام، أي بانخفاض قَدرُه أربع نقاط عن عام 2022.

وتتقاطع هذه النتائج مع توجهات أخرى تعكس انعدام ثقة عامّة الناس بنصائح الصحة العامة، وفي مقدّمها اللقاحات ومكافحة جائحة كوفيد-19.

ويكسب بعض مشاهير الشبكات الاجتماعية الكثير من المال من هذه التوجهات، مع أنهم غالبا ما يفتقرون إلى أي مؤهلات علمية في هذا المجال.

لذلك يرغب أطباء الجلد في تبديد هذه الأسطورة القائلة إن التعرض المنتظم للشمس مفيد للصحة.

وأكّد طبيب الأمراض الجلدية والأستاذ في "جامعة ويسكونسن" دانيال بينيت لوكالة "فرانس برس" أن "التسمير من دون خطر غير موجود".

وذكّر بأن "الأدلة التي تثبت أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد هي أدلة دامغة".

وشدد خبراء آخرون على أن معظم المحتويات الخاطئة أو المُضلِلَة على الشبكات الاجتماعية مصدرها عدد من مشاهيرها الذين يسعون لتحقيق الكسب المالي.

وأفاد إريك داهان مؤسس وكالة التسويق لمشاهير الشبكات "مايتي جوي" في حديث لوكالة "فرانس برس" بأن بعض هؤلاء النجوم يستغلون "التشكيك في مراهم الوقاية من الشمس" من أجل "بيع منتجاتهم الخاصة".

واستشهد على ذلك بمنشور على "إنستغرام" ينصح بعدم "وضع المراهم الواقية من الشمس باستمرار"، فيما يروّج في الوقت نفسه لمستحضرات العناية بالبشرة.