العالم اليوم - بين كلينتون وبيلوسي وآخرين.. من دعم ترشح هاريس ومن امتنع؟

انتم الان تتابعون خبر بين كلينتون وبيلوسي وآخرين.. من دعم ترشح هاريس ومن امتنع؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، جيمي هاريسون، الأحد أن الحزب سينظم عملية "شفافة ومنظّمة" لاختيار مرشح جديد بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض، لكن بيانات التأييد بدأت تنهال على نائبة الرئيس كامالا هاريس فيما امتنعت شخصيات ثقيلة عن الإدلاء برأيها.

وقال هاريسون في بيان أشاد فيه ببايدن: "في الأيام المقبلة، سيجري الحزب عملية شفافة ومنظّمة للمضي قدما كحزب ديموقراطي موحد مع مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

دعم هاريس

دعم العديد من كبار الشخصيات الديمقراطية ترشيح كامالا هاريس للرئاسة.

وانضم الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إلى الرئيس جو بايدن في تأييد نائبته. وقال كلينتون في بيان مشترك: "نحن نشعر بالفخر للانضمام إلى الرئيس في تأييد نائبة الرئيس هاريس وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمها".

وقال تجمع السود في الكونغرس إنه يدعم كامالا هاريس "بشكل كامل" كمرشحة ديمقراطية للرئاسة.

كما أعلن العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن دعمهم لهاريس. قال ممثل كاليفورنيا مايك ليفين: "حان الوقت للمضي قدمًا مع كامالا هاريس كقائدنا الجديد. معًا".

وأعربت السيناتور مازي هيرونو من هاواي عن فخرها بصداقتها مع هاريس والتزامها بانتخابها للرئاسة.

وقال ممثل نيوجيرسي آندي كيم، الذي يترشح لمقعد السيناتور بوب مينينديز، إنه يثق تمامًا في قيادة هاريس ووصف ترشيحها بأنه "تاريخي". كما أعربت ممثلة ديلاوير ليزا بلانت روتشستر، الحليفة لبايدن، عن دعمها الكامل لهاريس، مشيرة إلى أنه لا يوجد شخص أفضل لقيادة البلاد.

دعم المندوبين

وقع العشرات من المندوبين الحاليين والسابقين في المؤتمر الوطني الديمقراطي على رسالة تؤيد محاولة كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض. في الرسالة، أكد المسؤولون أنهم يعتقدون أن هاريس هي أقوى مرشح للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، ووصفوها بأنها الشخص الذي يمكنه تقديم رؤية واضحة وموحدة بشكل أفضل لمستقبل الولايات المتحدة.

وقالوا: "كمدعٍ عام سابق، لا يوجد من هو أفضل للدفاع عن الديمقراطية الأمريكية وضد المجرم المدان دونالد ترامب من كامالا هاريس".

دعم المتبرعين الديمقراطيين

أعرب المتبرعون الديمقراطيون عن دعمهم لهاريس بعد إعلان بايدن. وقال مصدر مقرب من المتبرعين الديمقراطيين لـ CNN: "إنه انهيار من الأموال". وقال ستيفن كوزن، المتبرع الديمقراطي القديم، إنه ليس "مصدومًا" من قرار بايدن، وأعرب عن فخره وامتنانه لبايدن لوضعه المصلحة الوطنية فوق طموحاته الشخصية.

من امتنع عن دعم هاريس؟

باراك أوباما

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أشاد بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفًا الخطوة بأنها دليل على "حبّ البلاد". لكنه لم يعرب عن دعمه لترشح هاريس، وحذر من "آفاق مجهولة" في الأيام المقبلة، معربًا عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".

نانسي بيلوسي

لم تعلن الرئيسة السابقة لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس في بيانها، وكانت قد أعربت سابقًا عن تأييدها لعملية ترشيح مفتوحة. بينما قدم بايدن نفسه دعمه لهاريس بعد وقت قصير من إعلان قراره الأحد.

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز

أشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بخدمة الرئيس جو بايدن لعقود من الزمن في بيان بعد إعلان الرئيس أنه لن يسعى لإعادة الانتخاب. لم يذكر جيفريز نائبة الرئيس كامالا هاريس في البيان القصير.