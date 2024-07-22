نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيل كلينتون وزوجته هيلاري يعلنان دعم كامالا هاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يد بيل كلينتون وزوجته هيلاري ترشيح كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

ومن جهتها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها يشرفها أن تنال تأييد الرئيس جو بايدن، وأنها ستسعى للفوز بالترشح للرئاسة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكدت كامالا هاريس، أنها ستبذل كل ما في وسعها لتوحيد الحزب الديمقراطي، وتوحيد الأمة لهزيمة دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كامالا هاريس هي نائبة الرئيس الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وتعد أول امرأة سوداء تترشح لهذا المنصب لذلك ستدخل التاريخ من أسوع أبوابه حتى في حالة الخسارة، وهناك بعض الحقائق الأساسية عنها:

- ولدت كامالا هاريس في 20 أكتوبر 1964 في أوكلاند، كاليفورنيا.

- أصبحت نائب الرئيس في 20 يناير 2021 بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

- قبل ذلك، كانت تشغل منصب سناتور الولايات المتحدة عن كاليفورنيا من عام 2017 إلى 2021.

- كما شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى 2017.

- هي أول امرأة سوداء وأول امرأة آسيوية-أمريكية تشغل منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

- حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة هوارد وعلى درجة الحقوق من جامعة هارفارد.

كامالا هاريس وبايدن

أهم إنجازات كامالا هاريس

قبل تولي منصب نائب الرئيس، كان لكامالا هاريس إنجازات بارزة في مسيرتها السياسية، أبرزها:

1. المدعي العام لولاية كاليفورنيا (2011-2017):

- كانت أول امرأة وأول شخص من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب في تاريخ كاليفورنيا.

- عملت على قضايا مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك محاربة الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال.

- أنشأت وحدة للحماية البيئية وعملت على قضايا تغير المناخ.

2. سناتور الولايات المتحدة عن كاليفورنيا (2017-2021):

- كانت أول امرأة سوداء من كاليفورنيا تنتخب إلى مجلس الشيوخ.

- عملت على قضايا العدالة الجنائية، الصحة العامة، الاقتصاد، والقضايا الدولية.

- لعبت دورًا قياديًا في مناقشات ومساءلات الكونجرس حول القضايا الوطنية البارزة.

3. المرشحة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2019:

- كانت واحدة من المرشحين الرئيسيين في السباق التمهيدي الديمقراطي لعام 2019.

- ركزت حملتها على قضايا العدالة الاجتماعية والإصلاح الجنائي والصحة العامة.

إن هذه الإنجازات السياسية المتنوعة والبارزة مهدت الطريق لكامالا هاريس لتصبح نائب الرئيس الأمريكي الحالي.