العالم اليوم - انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. أبرز ردود الفعل الدولية

انتم الان تتابعون خبر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. أبرز ردود الفعل الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 03:24 صباحاً - تتوالى ردود الأفعال من القادة حول العالم على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقرر بايدن الأحد الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد رفاقه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في حين أبدى دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحة للحزب.

المستشار الألماني أولاف شولتس

- قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إن قرار بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير، مشيدا بإنجازاته ومنها تعزيز حلف شمال الأطلسي.

- أضاف شولتس على إكس "لقد حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم".

- بحسب شولتس: "بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا وحلف شمال الأطلسي قويا والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا. قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ

- شكر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بايدن على دعمه "للشعب الإسرائيلي"، بعد إعلان الأخير انسحابه من السابق للرئاسة الأميركية.

- جاء في منشور لهرتسوغ على شبكات التواصل الاجتماعي "أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة".

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

- عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن احترامه لقرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة، وقال إنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأميركي.

- ستارمر أضاف في بيان "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. أعلم أنه، مثلما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأميركي".

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

أشاد ببايدن ووصفه بأنه الذي "جعل الديمقراطية أقوى".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

شكر بايدن على قراراته "الجريئة" بشأن أوكرانيا.