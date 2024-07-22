جمهوريون يطالبون بايدن بالتنحي عن الرئاسة بعد انسحابه من سباق الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - دعا أكثر من عشرة جمهوريين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التنحي، يوم أمس الأحد، بعد أن أنهى حملة إعادة انتخابه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.

وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسناتور جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، ومشرعون آخرون الرئيس الحالي، البالغ من العمر 81 عاما، على التنحي من منصبه.

وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 يناير 2025، وانتقد زملاؤه الديمقراطيون الدعوات المنادية بتنحي بايدن ووصفوها بأنها «سخيفة».

وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس «إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور».

ودعا رفاق بايدن الديمقراطيون منذ أسابيع إلى إنهاء حملته بعد مناظرة كارثية في 27 يونيو مع الرئيس السابق ترامب والتي كافح فيها بايدن في بعض الأحيان لإنهاء جمله.

وكتب فانس على موقع إكس «إذا أنهى جو بايدن حملة إعادة انتخابه، فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسا؟».

وطالب آخرون، بمن فيهم السناتور الجمهوري ماركواين مولين، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

ومن غير المرجح أن تفعل حكومة بايدن، المؤلفة من مسؤولين اختارهم الرئيس بنفسه ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن بايدن سيواصل منصبه.