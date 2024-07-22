العالم اليوم - "عملية كبيرة" للجيش الإسرائيلي في خان يونس.. وأمر بالإخلاء

انتم الان تتابعون خبر "عملية كبيرة" للجيش الإسرائيلي في خان يونس.. وأمر بالإخلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 08:18 صباحاً - طالب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سكان الأحياء الشرقية في مدينة خان يونس إلى الإخلاء مؤقتًا إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي، وسط تحذيرات من شن عملية عسكرية كبيرة في هذه المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "بسبب النشاط الإرهابي الكبير وإطلاق الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل من الجزء الشرقي من المنطقة الإنسانية في قطاع غزة، أصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرًا".

وأضاف: "بناء على ذلك، سيتم تعديل المنطقة الإنسانية في هذا الوقت. ويتم تنفيذ التعديل وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى أن حماس قامت بتأسيس بنية تحتية إرهابية في المنطقة المحددة بأنها المنطقة الإنسانية".

وتابع: "يأتي الإنذار المبكر للمدنيين من أجل تخفيف الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين وإبعاد المدنيين عن مناطق القتال".

وذكر البيان: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي على وشك القيام بعملية عسكرية ضد المنظمات الإرهابية، ولذلك يدعو السكان المتبقين في الأحياء الشرقية لخان يونس إلى الإخلاء مؤقتًا إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى "إرسال نداءات الإخلاء المؤقت إلى السكان عبر الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية".

وختم البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تستخدم المدنيين في غزة كدرع بشري لأنشطتها الإرهابية وبنيتها التحتية".