مجلس الأمن يناقش التطورات فى سوريا وهجوم الحوثى على تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 10:32 صباحاً - يُناقش مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، فى إحاطته الإعلامية الشهرية، العملية السياسية والحالة الإنسانية فى سوريا، إضافة إلى الهجوم جماعة الحوثى فى اليمن على تل أبيب.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن، أن المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في (جنيف) ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، سيقدم إحاطة عن التطورات السياسية والإنسانية فى جلسة مفتوحة، يعقب ذلك مشاورات مغلقة.

كما سيشهد اليوم أيضا، انعقاد جلسة إحاطة مفتوحة فى إطار بند جدول الأعمال المعنون «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين»، حيث طلبت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاجتماع بعد هجوم الجمعة الماضية بطائرة بدون طيار استهدف تل أبيب، التي أعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنها في اليمن، وتقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، روزماري ديكارلو، موجزا في هذا الشأن.

وأكد مجلس الأمن انعقاد إحاطته الإعلامية الشهرية ومشاوراته بشأن اليمن غداً الثلاثاء، ويقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبيرج ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا إحاطة، ومن المتوقع أن يقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إحاطة إعلامية بشأن المشاورات.