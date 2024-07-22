‏نتنياهو يقول إنه سيشكر بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو، إنه سيشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."