نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يقول إنه سيشكر بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."
وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."