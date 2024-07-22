‏الشرطة الإسرائيلية: جريحان في عملية طعن ببلدة نتيف هعساراه وتحييد منفذ العملية

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين، في عملية طعن ببلدة نتيف هعساراه وتحييد منفذ العملية.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.