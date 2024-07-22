"‏أكسيوس": بايدن وعدد من مساعديه يشككون في إمكانية فوز هاريس على ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - قال موقع ‏أكسيوس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من مساعديه يشككون في إمكانية فوز هاريس على المرشح الرئاشي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."