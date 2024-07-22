‏المتحدث باسم حملة بايدن: كامالا هاريس جمعت 49.6 مليون دولار لحملة الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المرشحة الرئاسية كامالا هاريس جمعت 49.6 مليون دولار لحملة الرئاسة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."