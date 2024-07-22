العالم اليوم - من يكون نائبا لكامالا هاريس؟.. قائمة المرشحين المحتملين

انتم الان تتابعون خبر من يكون نائبا لكامالا هاريس؟.. قائمة المرشحين المحتملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - بعد خروج الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، وتأييده لنائبته كامالا هاريس، يبقى السؤال المطروح: من سيكون نائبا لها؟

وعلى الرغم من أن هاريس ليست المرشحة الديمقراطية بعد، إلا أن دعم بايدن لها يمنحها دفعة كبيرة أمام المتنافسين المحتملين الآخرين.

وقال موقع "فوكس" إن هاريس (59 عاما) قد تختار شخصا من الولايات المتأرجحة، والتي توفر تنوعا جغرافيا، مضيفا "كما قد يكون رجلا أبيض، لتهدئة الناخبين الذين ما يزالون يحملون مواقف متحيزة وعنصرية، كما فعل باراك أوباما مع بايدن في عام 2008".

وفيما يلي قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب كامالا هاريس:

روي كوبر: (67 عاما)، هو حاكم ولاية كارولينا الشمالية، وهي الولاية التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل في عامي 2020 و2016 والتي توفر 16 صوتا انتخابيا (من أصل 270 صوتا اللازمة للفوز). قبل أن يصبح حاكما، شغل منصب المدعي العام للولاية. يمكن أن يساعد كوبر في تحسين فرص الديمقراطيين في ولاية تعتبر ساحة معركة حقيقية. لديه خبرة في التعامل مع هاريس، حين كان كل منهما بمثابة النائب العام لولايته.

(67 عاما)، هو حاكم ولاية كارولينا الشمالية، وهي الولاية التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل في عامي 2020 و2016 والتي توفر 16 صوتا انتخابيا (من أصل 270 صوتا اللازمة للفوز). قبل أن يصبح حاكما، شغل منصب المدعي العام للولاية. يمكن أن يساعد كوبر في تحسين فرص الديمقراطيين في ولاية تعتبر ساحة معركة حقيقية. لديه خبرة في التعامل مع هاريس، حين كان كل منهما بمثابة النائب العام لولايته. جوش شابيرو: (51 عاما)، هو حاكم ولاية بنسلفانيا (19 صوتا في المجمع الانتخابي)، والتي فاز بها بايدن في عام 2020 وخسرتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016. يعد شابيرو شخصا معتدلا بعدما ساعد في التفاوض على الصفقات بين الحزبين، عندما كان في المجلس التشريعي للولاية، وهو معروف كذلك بعمله كمدع عام. يعد أيضا مؤيدا قويا لإسرائيل. ينظر إلى جوش على أنه وسطي أكثر ويمكنه جذب الناخبين المعتدلين والمستقلين.

(51 عاما)، هو حاكم ولاية بنسلفانيا (19 صوتا في المجمع الانتخابي)، والتي فاز بها بايدن في عام 2020 وخسرتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016. يعد شابيرو شخصا معتدلا بعدما ساعد في التفاوض على الصفقات بين الحزبين، عندما كان في المجلس التشريعي للولاية، وهو معروف كذلك بعمله كمدع عام. يعد أيضا مؤيدا قويا لإسرائيل. ينظر إلى جوش على أنه وسطي أكثر ويمكنه جذب الناخبين المعتدلين والمستقلين. آندي بشير: (46 عاما)، وهو حاكم ولاية كنتاكي. فاز مرتين في "ولاية حمراء" صوتت سابقا بأغلبية ساحقة لصالح ترامب. تلقى إشادات كثيرة بعد تعامله الجيد مع "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الأزمات المتعددة في الولاية، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي على أحد البنوك والفيضانات الشديدة. وقبل توليه هذا المنصب، شغل أيضا منصب المدعي العام للولاية نفسها. بشير هو الديموقراطي النادر، الذي تمكن من الفوز عدة مرات في ولاية حمراء، ويمكن أن يجذب بعض الناخبين المتأرجحين.