العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل رهينتين في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل رهينتين محتجزين في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر البيان أن الرهينتين القتيلين هما أليكس دانزيغ وغاييف بوخستاب، مشيرا إلى أن جثتيهما لدى حماس.

وجاء قرار تحديد مقتلهما بناء على معلومات استخباراتية، وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بالمشاركة مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه "يجري التحقيق في ملابسات مقتلهما في أسر حماس من قبل كافة الجهات المعنية".

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة من الأساليب من أجل جمع المعلومات حول عمليات الاختطاف والمختطفين في قطاع غزة".

ويعتقد أن هناك نحو 120 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة الآن، 47 منهم قتلى، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولم تفلح المفاوضات الساعية لإبرام صفقة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في الوصول إلى شيء ملموس على الأرض، بينما تستمر الحرب للشهر العاشر.