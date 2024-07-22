العالم اليوم - محاولة طعن في إسرائيل.. والشرطة تكشف جنسية المهاجم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، أن كنديا حاول تنفيذ هجوم طعن في بلدة بجنوب إسرائيل قبل "تحييده".

وأفادت الشرطة بمقتل "كندي بعد أن هدد جنودا بسكين بالقرب من حدود غزة"، ووصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي". فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منفذ عملية الطعن كندي الجنسية ومسلم دخل إسرائيل كسائح". وقالت تقارير محلية إن الحادث وقع في بلدة نتيف هاسارا. وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصة "إكس" لحظة إطلاق النار على منفذ الهجوم.

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