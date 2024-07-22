نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أكسيوس: تم إبعاد هاريس عن المسؤوليات السياسية المهمة قبل انسحاب بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع ‏أكسيوس الأمريكي، بأنه تم إبعاد المرشحة الرئاسية كامالا هاريس عن المسؤوليات السياسية المهمة قبل انسحاب الرئيس جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."