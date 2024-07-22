نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطاقة التركي يعلن استئناف تصدير الكهرباء إلى العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتبارا من يوم أمس.

وقال بيرقدار: "اعتبارا من يوم أمس، استأنفنا تصدير الكهرباء إلى العراق الذي سنساهم معه في ازدهار وسلام منطقتنا من خلال مشروع طريق التنمية".

وأضاف: "من خلال الاستثمارات التي سنقوم بها، سنجعل مشروع طريق التنمية، طريقًا للطاقة أيضا".

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود، حيث ينتج بين 19 و21 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي