مجهولون يفجرون مدرسة للفتيات في باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين عن استهداف مجهولين لمدرسة للبنات وتدميرها بالكامل في محافظة 'شمال وزيرستان'.

تقديم خدمات التعليم للفتيات في المنطقة

أدانت السلطات المحلية الهجوم، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تقديم خدمات التعليم للفتيات في المنطقة.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الهجوم وزادت من إجراءات الأمن في المنطقة، وفقا لتقارير شبكة 'سما تي في' الباكستانية.

ذكرت السلطات أن المدرسة كانت خالية من الطلاب خلال وقت الهجوم، مما منع وقوع ضحايا أو جرحى، وأشارت إلى أنها تقوم حالياً بتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم.