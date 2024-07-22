نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل خمسة أشخاص بهجوم مسلح على دار للمسنين بكرواتيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اقتحم مسلح دارا لرعاية المسنين في كرواتيا وفتح النار على نزلائها مخلّفا خمسة قتلى، حسب الإذاعة العامة في البلاد.

وذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية HRT أن رجلا يحمل سلاحا ناريا دخل منزلا خاصا للمسنين في بلدة داروفار، على بعد نحو 75 ميلا شرق العاصمة زغرب، وفتح النار على الأشخاص الذين كانوا حاضرين.

ولقي خمسة من الضحايا مصرعهم على الفور، ولا يزال عدد المصابين غير معروف، حسب ما أفادت القناة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية HINA أن بعض المصابين ما زالوا يتلقون المساعدة الطبية.

وذكرت الوكالة أن المسلح هرب لكن تم اعتقاله في وقت لاحق بالقرب من مقهى، مؤكدة أن التحقيق مستمر ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد روعنا مقتل خمسة أشخاص في دار المسنين في داروفار. ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونأمل في شفاء الجرحى. وأتوقع من الجهات المختصة أن تحدد كافة ملابسات الجريمة البشعة