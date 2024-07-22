العالم اليوم - حزب الله يستهدف تجهيزات ‏تجسسية إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 08:18 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، استهداف تجهيزات ‏تجسسية إسرائيلية في موقعين مختلفين، وأصابها إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله، في بيان أول، إنه استهدف "عند الساعة 05:45 من بعد الظهر التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا".

وأضاف في بيان آخر، أنه استهدف أيضا "عند الساعة 05:50 من بعد الظهر التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

في المقابل، أدت غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة شيحين في القطاع الغربي جنوبي لبنان إلى مقتل شخص وإصابة عنصرين من "الحزب السوري القومي الاجتماعي".

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إلى جانب غارة أخرى على بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وسلسلة غارات اخرى استهدفت فيها بلدة ياطر والمنطقة الفاصلة بين بلدتي حانين وعين إبل.

وفي وقت سابق من الإثنين، خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في مناطق لبنانية عدة في الجنوب وصيدا وبشامون وخلدة، قرب العاصمة بيروت.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل قال إنها لدعم حركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.