العالم اليوم - التلفزيون الصيني: فتح وحماس توقعان إعلان بكين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 07:21 صباحاً - أعلنت شبكة التلفزيون الصيني العالمية، الثلاثاء، أن حركتي فتح وحماس قاما بالتوقيع على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الفصائل الفلسطينية أجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا حضروا جلسات حوار المصالحة.

ولم يفلح الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان في معالجة خلافاتهما السياسية منذ أن طرد مقاتلو حماس فتح من غزة في حرب قصيرة في عام 2007.

وتشعر واشنطن بالقلق من التحركات الرامية إلى المصالحة بين الحركتين لأنها تدعم السلطة الفلسطينية لكنها تحظر حماس باعتبارها جماعة إرهابية.