العالم اليوم - "ويز" للأمن السيبراني ترفض عرض استحواذ ضخم من "ألفابت"

انتم الان تتابعون خبر "ويز" للأمن السيبراني ترفض عرض استحواذ ضخم من "ألفابت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:24 صباحاً - ذكرت وكالة بلومبرغ، في تقرير الثلاثاء، أن شركة الأمن السيبراني "ويز" الناشئة والتي مقرها نيويورك، رفضت عرض استحواذ بقيمة 23 مليار دولار من "ألفابت"، وتستعد بدلا من ذلك لمواصلة خطة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

ويأتي الرفض بمثابة ضربة لشركة "ألفابت" التي تحاول اللحاق بشركتي مايكروسوفت وأمازون في سوق الخدمات السحابية شديد التنافسية.

وقال عساف رابابورت المؤسس المشارك لـ"ويز" في مذكرة للموظفين، إن "رفض مثل هذه العروض أمر صعب".

وأضاف أن "المستهدفات التالية للشركة هي الوصول إلى مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة والطرح العام الأولي".

وأشار مصدر مطلع إلى مخاوف الشركة التي تتعلق بمكافحة الاحتكار كجزء من الدافع وراء قرار الانسحاب.

وكان من شأن صفقة الاستحواذ -التي كانت ستصبح الأكبر على الإطلاق للشركة الأم لـ "غوغل"- مضاعفة قيمة الشركة الناشئة البالغة 12 مليار دولار من أحدث جولة تمويلية.