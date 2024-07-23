‏وكالة تاس: روسيا وإيران تنهيان إعداد اتفاقية للتعاون الشامل

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة تاس، بأن روسيا وإيران تنهيان إعداد اتفاقية للتعاون الشامل.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.