أبو الغيط يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 23 يوليو، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث هنأه على توليه مهام منصبه، مُتمنيًا له التوفيق.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول أهم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وآفاق العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه المنطقة في المرحلة الحالية.