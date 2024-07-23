نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دخولها الشهر العاشر.. رقم غير مسبوق لضحايا حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد دخول حرب غزة شهرها العاشر وصلت حصيلة ضحايا الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى قرابة 40 ألفا معظمهم من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى أكثر من 39090 ألف قتيل حتى الآن.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن نقل 84 قتيلا للمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أن إجمالي الجرحى بلغ 90147 منذ 7 أكتوبر.

وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حصيلة القتلى العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس إلى "73 منهم 24 طفلا و15 سيدة إضافة إلى أكثر من 270 جريحا".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان سابق إن طائراته ودباباته استهدفت مقاتلين في المنطقة "وقضت عليهم".

وأكد أن قواته استهدفت أكثر من "30 بنية تحتية" عسكرية في خان يونس، حيث قصفت طائراته مخبأ للأسلحة ومواقع مراقبة وممرات أنفاق ومنشآت يستخدمها مقاتلو حماس، حسب بيان الجيش.

وطلب الجيش الإسرائيلي، الإثنين، من الفلسطينيين المتواجدين في الجزء الشرقي من خان يونس في جنوب القطاع مغادرته قبل بدء العملية التي قال إنها رد على إطلاق صواريخ منها.

وفي الأشهر الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق عدة في غزة أعلن في السابق أنه أخلاها من مقاتلي حماس.

