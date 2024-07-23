العالم اليوم - نوفاك: روسيا ستعيد حظر صادرات البنزين في أول أغسطس

انتم الان تتابعون خبر نوفاك: روسيا ستعيد حظر صادرات البنزين في أول أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 03:24 مساءً - قال ألكسندر نوفاك‭‭‭‭، ‬‬‬‬نائب رئيس الوزراء الروسي، الثلاثاء، إن روسيا ستعيد فرض الحظر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من أغسطس، وإنها تدرس تمديد القيود حتى فصل الخريف.

وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس لكنها أعفت اتحادا اقتصاديا بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.

وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المصافي فضلا عن أعطال فنية.

وتم تعليق الحظر في مايو حتى 30 يونيو قبل تمديد التعليق حتى نهاية يوليو.