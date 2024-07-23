‏حماس: الاغتيالات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن توقف مسيرة عملياتنا المتصاعدة هناك

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أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة ‏حماس تعليقا على مقتل قيادي في جناحها العسكري في طولكرم، إن الاغتيالات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن توقف مسيرة عملياتها المتصاعدة هناك.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.